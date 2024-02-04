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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

90 محضرا لمخالفات بالأسواق والمخابز وضبط سلع فاسدة في بني سويف

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية                                
جاء ذلك خلال إطلاعه على  التقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية والحملات التنفتيشية التي تم تنفيذها  خلال الفترة من 27 يناير  الماضي وحتى 2فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

    

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تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، استعدادًا للشهر المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.    

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 46 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 4محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم وجود ميزان معتمد، محضرين للتصرف في 9 أجولة زنة 50كجم من حصة الدقيق،  ومحضرًا لتجميع 39 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية ، في حين تم تحرير محضرين  ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضرين  للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 21 محضرًا ضد المسئولين عن أحد المحال التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غير معلوم مصدرها وتم التحفظ على (6ألاف و750 علبة جبن زنة 250جم، 8 أطنان دقيق فاخر، 2طن سكر، 4طن أرز، 211عبوة زيت طعام، 1.5 طن مكرونة، 24كجم شاي، 275علبة سجائر متنوعة، 3.5 طن أعلاف)، ومحضرًا ضد أحد المخابز السياحية لاستخدام دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلدية،

كما تم تحرير محضرًا لأحد المحال التجارية لعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 12عبوة زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسحب 2عينات مواد غذائية لفحصها معمليًا، و4 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، 11محضرًا للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

 

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