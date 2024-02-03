قطع المياه عن الفشن وقرية الفنت 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت لمدة 6 ساعات " غداً الأحد 4 فبراير " اعتباراً من الساعة 12 ظهراً وحتى الـــ 6 مساءً ، وذلك للقيام بربط خط 8 بوصة على خط 16 بوصة بمحطة مياه القضابي



وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب أعمال ربط الخطوط بالمحطة،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.