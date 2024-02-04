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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علي الشرباني: مصر يمكنها الاستحواذ على مرتبة متقدمة في تصدير العقار

المهندس علي الشرباني
المهندس علي الشرباني

أكد المهندس علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة TBK للتطوير العقاري، أن مصر أمامها فرص واعدة في تحقيق نجاح قوي في مجال تصدير العقار، وخاصة مع المزايا التنافسية التي يتمتع بها العقار المصري من انخفاض سعره، وتميز مستوى المعيشة في مصر.

وأضاف الشرباني، فى تصريحات صحفية، أن هناك بعض التحديات التي تواجه التوسع في هذا الملف، ورغم ذلك الفرص واعدة والقطاع العقارى المصرى دائما بخير.

وأوضح أنه من أبرز هذه التحديات مشكلة تسجيل الوحدة، فالعميل الأجنبي يريد الاطمئنان على استثماراته، ويريد ضمانا لشرائه الوحدة، وهناك إقبال قوي من العملاء الخليجيين على الشراء في مصر في إطار العلاقات القوية التي تجمع شعوب مصر والدول العربية، لافتا إلى أن المصري الذي يعمل في الخارج يعتبر عميلا مستهدفا لتصدير العقار.

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