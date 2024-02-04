بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولينا

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاحد بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولينا، وهو أول سباق معتمد رسميًا في موسم ترشيح الحزب، وأظهرت النتائج تفوقه على مرشحين آخرين، وفقًا لشركة إديسون ريسيرش.

ولم يواجه بايدن (81 عاما) معارضة تذكر، وتمت مراقبة التصويت عن كثب وسط مخاوف بشأن شعبيته، خاصة بين الناخبين السود.



توقعت شركة Edison Research فوز بايدن بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت جرينتش) يوم السبت وظل هامش انتصاره ثابتا مع مرور الليل.

ومع الإبلاغ عن 93.3% من الدوائر الانتخابية، حصل بايدن على 116266 صوتًا، أو 96.4% من أصل 120643 صوتًا، متفوقًا بفارق كبير على منافسيه الرئيسيين، الممثل الأمريكي دين فيليبس ومؤلفة المساعدة الذاتية الأكثر مبيعًا ماريان ويليامسون.

لكن نسبة المشاركة لم تتجاوز التوقعات. وكان المسؤولون الديمقراطيون الذين أجرت رويترز مقابلات معهم يتوقعون ما بين 100 ألف و200 ألف صوت في المجمل، بعد جولة في كل مقاطعة على حدة في الولاية الجنوبية تهدف إلى إثارة الناخبين وفعاليات متعددة يشارك فيها بايدن أو نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقالت حملة بايدن في بيان النصر: 'في عام 2020، كان الناخبون في ساوث كارولينا هم الذين أثبتوا خطأ النقاد، وبثوا حياة جديدة في حملتنا، ووضعونا على طريق الفوز بالرئاسة.

وقالت الحملة في بيان: 'الآن في عام 2024، تحدث شعب كارولينا الجنوبية مرة أخرى وليس لدي أدنى شك في أنك وضعتنا على الطريق نحو الفوز بالرئاسة مرة أخرى - وجعل دونالد ترامب خاسرًا - مرة أخرى'.

وقبل أربع سنوات، كان تصويت السود في ساوث كارولينا في الانتخابات التمهيدية بالولاية هو الذي ساعد في إشعال حملة بايدن ودفعه في النهاية إلى البيت الأبيض.



وقبل وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع في ولاية كارولينا الجنوبية، وصل بايدن إلى لوس أنجلوس، حيث كان من المتوقع أن يلتقي بالفنانين السود.



وكان بايدن، الرئيس الحالي الذي لا يحظى بشعبية ولا يواجه منافسة تذكر على ترشيح حزبه في الانتخابات التمهيدية اللاحقة بالولاية قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، يسير على الطريق الصحيح لتحقيق نصر ساحق في ساوث كارولينا.



إلى جانب مخاوف الحملة الانتخابية من أن الناخبين السود في ساوث كارولينا قد لا يتم تنشيطهم هذه المرة، كانت هناك أيضًا شكوك حول عمره ومخاوف بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين والأمن على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.

الرئيس السابق دونالد ترامب (77 عاما) هو المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة بايدن في الانتخابات العامة.

لم تدعم ولاية كارولينا الجنوبية أي ديمقراطي لمنصب الرئيس في الانتخابات العامة منذ عام 1976. ولكن لأن السود يشكلون أكثر من نصف الناخبين الديمقراطيين في ولاية كارولينا الجنوبية، فقد قدمت اختبارًا مهمًا لجاذبية بايدن مع قاعدة تصويت تدعم عادةً الديمقراطيين التسعة. - لواحد في السباقات الرئاسية.

كان بعض الناخبين في ساوث كارولينا فاترين بشأن محاولة إعادة انتخاب بايدن.



وقال مارتن أور، 52 عاماً، وهو مدير مدرسة من ماكونيلز بولاية ساوث كارولينا، متحدثاً عن بايدن: 'أحياناً أتساءل هل وجوده كافٍ لأنك لا تراه كثيراً، ولا تسمعه كثيراً'. خططت لدعمها في الانتخابات. 'هل هو هادئ بسبب عمره أو حالته البدنية، أو ما يحدث؟ أعتقد أن هذا ما يشعر به الكثير من الناس بالقلق في الوقت الحالي.'

أصداء عام 2020

وعلى الرغم من أن هناك العشرات من مسابقات الترشيح المقبلة، فقد انتقل بايدن بالفعل إلى وضع الانتخابات العامة، حيث هاجم ترامب في سلسلة من الخطابات. وقال بايدن لموظفي الحملة في ويلمنجتون بولاية ديلاوير يوم السبت: “هناك الكثير على المحك هنا يا رفاق”.

ويحظى ترامب بفرصة كبيرة للفوز بترشيح حزبه بعد فوزه في ولايتي أيوا ونيوهامبشاير، وهما أول منافستين جمهوريتين في المعركة الانتخابية على مستوى الولاية. وتستضيف ولاية كارولينا الجنوبية المعركة الانتخابية الكبرى التالية للفوز بالترشيح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، في 24 فبراير.

أعاد بايدن ترتيب التقويم الديمقراطي لجعل ساوث كارولينا أول مسابقة للترشيح، قبل أيوا ونيو هامبشاير، في خطوة أدت في الوقت نفسه إلى زيادة صوت الناخبين السود وأغلقت أي منافسة محتملة على الترشيح.

في عام 2020، حصل بايدن على 49% من الأصوات البالغ عددها 539263 صوتًا في السباق الديمقراطي التمهيدي في ساوث كارولينا والذي شارك فيه سبعة أشخاص. وتوقع الديمقراطيون في الولاية بدقة أنه سيستحوذ على حصة أكبر من جمهور أصغر من الناخبين هذه المرة ضد الممثل الأمريكي فيليبس ومؤلف المساعدة الذاتية ويليامسون.

وفي نيو هامبشاير، حيث لم يكن بايدن على بطاقة الاقتراع الشهر الماضي، حصل على 64% من الأصوات الأولية بفضل حملة كتابية.

وفي خطاب ألقاه مؤخرًا أمام الديمقراطيين في الولاية، قال فيليبس إنه يتوقع أن يذهب 95٪ من الولاية لصالح بايدن في الانتخابات التمهيدية. لكن فيليبس قال إنه لا يزال لديه دور يلعبه.

وقال عضو الكونجرس: 'إذا كنت تريد إجراء انتخابات تمهيدية هي الأولى في البلاد، فأنت بحاجة إلى مرشحين اثنين على الأقل في بطاقة الاقتراع، ويسعدني أن أكون ذلك الرجل الآخر'.