الحوثي: العدوان الأمريكي والبريطاني في اليمن بلا نتائج

في بيان يوم الأحد، نفى المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام فعالية الضربات الأمريكية والبريطانية الأخرى في اليمن، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال لن تحقق الأهداف الغربية.

تأتي هذه التعليقات في أعقاب موجة الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد أهداف الحوثيين مساء السبت، بهدف تعطيل وتقليل قدرة الجماعة على استهداف طرق التجارة الدولية في البحر الأحمر.

أكد عبد السلام أن الأعمال العسكرية الإضافية لن تؤثر على تصميم اليمن على التعبير عن تضامنه مع غزة، مؤكدا على مرونة القدرات العسكرية اليمنية، التي أعيد بناؤها على مدى سنوات من الصراع المستمر.

أعرب المتحدث باسم الحوثيين عن شكوكه بشأن السهولة التي يمكن بها تدمير هذه القدرات، مؤكدا على القوة الدائمة التي تم صياغتها من خلال التحديات التي طال أمدها.