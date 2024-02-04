الدعاء عند سقوط المطر.. لقضاء الحوائج وراحة البال

الدعاء عند سقوط المطر هو من الأدعية المستجابة، ويعد من أوقات استجابة الدعاء، وذكر ذلك في السنة النبوية، وعلمنا سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم-، 3 كلمات مهمات عند سقوط المطر، وهي : “اللهم صيبا نافعا”، كما على المسلم أن يقف عند نزول المطر ويدعو ويقول ما يريد، فهي أوقات مستجاب فيها الدعاء، سواء الدعاء بالرزق أو الدعاء بالولد أو تفريج الهموم والكروب وسداد الديون، الدعاء عند سقوط المطر نسرد عنه الكثير في السطور التالية.

يستحب للمسلم عند سقوط المطر أن يقول اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا الّلهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.

- ومن الكلمات التي تقال في الدعاء عند سقوط المطر اللهم‏‎ ‎صيباً نافعاً وبعد نزوله يقول مُطرنا بفضل الله ورحمته و بعد انتهاء المطر (مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ، اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ .

-اللهم مع نزول المطر أنزل علينا راحة وسعادة وتوفيق وتيسير.. اللهم إني أسألك بعدد قطرات هذا المطر تفريجًا لكل هم واستجابة لكل دعاء، من دعاء المطر (اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

-يارب بعدد قطرات المطر أمطرنا فرحًا لا ينتهي وحقق أمنياتنا.. ونقول أيضا في الدعاء عند سقوط المطر اللهم أجعل لنا مع كل قطرة مطر تفريجًا وسعادة ورزقًا وعافية واستجابة لكل دعوة اللهم يا من أطلقت السماء بالخيرات وأجريت السحب فسالت الأودية والممرات وغمرت الأرض بالغيث والزخات نسألك يالله مع كل قطرة مطر أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتقضي حاجاتنا وتفرج همومنا وتكشف غمومنا وتبارك لنا في أبنائنا وأنفسنا وأموالنا.

- اللهم مع نزول هذا المطر ارحم موتانا وموتى المسلمين واجعل لهم في كل قطرة مطر راحة ومغفرة ربي بلّل قبورهم بقطرات من خيرك واجعل نسائم الجنة تهب عليهم واجمعنا معهم في جنتك يا ارحم الراحمين .

- دعاء البرق والرعد سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.

دعاء عند نزول المطر لقضاء الحوائج

دعاء عند نزول المطر لقضاء الحوائج اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربّ اجعلني من عبادك المخلصين، ووالدي والمسلمين والمسلمات، ربي اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا، وأغننا في الدين والدنيا والآخرة، أنا وكل من قال اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له.

اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم.

- اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم إنّي أسألك أن تقضي لي جميع حوائجي، وأن تُيسّر لي عملًا جيّدًا، وأن تُعينني على طاعتك، وتوفّقني لمرضاتك وتقواك اللهم أنت ربّي اكتب لي التوفيق والسداد، وأرشدني لما يصلحني، ويسّر لي عملًا ينفعني ويكون مصدر رزقي وسبيلًا لخدمة المسلمين وإعمار الأرض.

- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وابعد عنا كل شيء يؤذينا اللهم اكتب لنا من خيرك مالا يخطر ببالنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم مع نزول المطر انزل علينا راحة البال

اللهم مع نزول المطر انزل علينا راحة البال من أفضل الدعوات والأمور التي يتمناها المسلم هو الدعاء بالراحة، وتوسيع الارزاق ، وتسديد الديون، لكن راحة البال هي نعمة يتمناها الكثير قد يكون الإنسان صاحب مال كثير لكن البال دائما مشغول، وفي هذه الحالة ذكر الله والاستغفار والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحلول الأفضل ويستحب تكرار دعاء راحة البال مع سقوط المطر.

-لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ العظيمِ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ والأرضِ وربُّ العرشِ الكريمِ قال يزيدٌ : ربُّ السمواتِ السبعِ وربُّ العرشِ الكريمِ.

- اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب، وأماناً من العذاب ونصيباً من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ، اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

-اللهم بشرني بالخير كمّا بشرت يعقوب بـ يوسف ۆ بشرني بالفرح كما بشّرت زكريا بـيحيى. الله.. وأتوب إلى الله مما يكره الله قولاً وفعلاً.. وباطناً وظاهراً، ربي لاتكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، وأغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد.

-اللهم خذ بيدي من الضلال الى الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد يا مسهل الشديد و ياملين الحديد و يامنجز الوعيد و يا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق الى أوسع الطريق بك ادفع ما لا اطيق.

دعاء الرعد

دعاء الرعد وكان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: "سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته". إسناد صحيح كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره" أخرجه الإمام أحمد والترمذي بعدها كان إذا اشتد المطر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".رواه البخاري.

اللهم مع نزول المطر ارحم موتانا

اللهم مع نزول المطر ارحم موتانا اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين

- اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره، اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه.

-اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال. اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

-اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين،

-اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ أبي هريرة دعاء يقول فيه: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

- اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أخرجه الإمام مالك، اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.