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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنمية المشروعات: ترميم مدرسة بمركز القرنة بمنحة أوروبية قدرها 4 ملايين جنيه

تعاون جديد بين جهاز
تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الأقصر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية سواء الدوليين أو المحليين من الجهات والهيئات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات مجتمعية تساهم بشكل مباشر في معالجة أسباب الهجرة غير النظامية وخاصة بالمحافظات الأكثر احتياجا للمشروعات التنموية والخدمية.

جاءت تصريحات رحمي عقب توقيع عقد مع مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتنفيذ مشروع ترميم مدرسة الشهيد حسن جلال بقرية البعيرات بمركز القرنة بمنحة قدرها  4 ملايين جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

وتم توقيع العقد بحضور الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز ولفيف من مسئولي الجهاز والمحافظة.

وأوضح رحمي أن المشروع المنفذ في قرية القرنة بالأقصر يوفر 3703 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة فيما يقدر عدد المستفيدين من المشروع بنحو 20 ألف مواطن من أهالي المنطقة ستتيح لهم المدرسة خدمات التعليم لأبنائهم في المراحل الأساسية مما يسهم في بناء جيل جديد من الشباب الذي يتمتع بمهارات مناسبة تمكنه من دخول سوق العمل سواء من خلال بدء مشروعات صغيرة جديدة أو الحصول على فرص عمل جيدة مما يوفر بدائل مناسبة تسهم في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية.

وأضاف رحمي  أن جهاز تنمية المشروعات ضخ بمحافظة الأقصر تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال الفترة من  يوليو 2014 وحتى 31 ديسمبر 2023 منها 902.9 مليون جنيه مولت  31 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت نحو 55 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلى 124 مليون جنيه تم ضخها لتنفيذ مشروعات في مجالات التنمية المجتمعية والبنية الأساسية وفرت نحو 1.7 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم على حرص المحافظة على التنسيق والتعاون بشكل مستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتطوير البنية الأساسية بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا في المحافظة وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه المناطق وتشجيعهم على التوسع في إقامة مشروعاتهم الصغيرة الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأضاف محافظ الأقصر أن المحافظة تحرص على تفعيل سبل التعاون مع مختلف الجهات والهيئات لتنفيذ التوجهات القومية الخاصة بالتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك من خلال توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين ومساعدتهم على استغلال الموارد والإمكانات التي تتمتع بها محافظة الأقصر بالشكل الأمثل خاصة وأنها تعتبر من أهم الوجهات السياحية في العالم.

وأشار مصطفى ألهم إلى أن مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الذي ينفذه الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي في عدد من المحافظات ومن بينها محافظة الأقصر يستهدف توفير فرص عمل خاصة للعمالة غير المنتظمة في المناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية من خلال تنفيذ مشروعات مجتمعية وخدمية وبنية أساسية تسهم في توفير البيئة المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة جديدة بالإضافة إلى برامج تدريبية وتأهيلية تتيح للمستفيدين منها الحصول على فرص عمل مناسبة.

تنمية المشروعات الهيئات الحكومية الهجرة غير النظامية المحافظات الأقصر

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