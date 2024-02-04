دعاء المطر للميت .. اللهم اغفر لميتنا وارفع درجته في المهديين

دعاء المطر للميت يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن دعاء المطر للميت في وقت تسقط فيه الأمطار بغزارة هذه الأيام ، خاصة وأن الدعاء للميت من السنن التي أوصانا به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا شيء يتمناه الميت سوى الدعاء ، ففي الدعاء يدخل النور على قبر المتوفي، ودعاء المطر للميت ثوابه عظيم، وصدقة علينا الحفاظ عليها وقت نزول المطر .. دعاء المطر للميت في السطور التالية.

دعاء المطر للميت

دعاء المطر للميت اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا متقبلًا اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

دعاء المطر للميت اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك.

دعاء المطر للميت اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين.

دعاء المطر للميت اللّهم إغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنتَ أعلم به مني، أنت المقدم وأنتَ المؤخر وأنتَ على كل شيٍء قدير اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين.

دعاء المطر للميت اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفر لهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين

دعاء المطر للميت اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا متقبلًا اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

دعاء المطر للميت اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور دعاء الجمعة للمتوفي اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا متقبلًا اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

قبور موتانا دعاء المطر للميت

قبور موتانا دعاء المطر للميت، اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض.

-اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

-اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

-اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

-اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

- ربي بلل تربة من فارقونا بقطرات من خيرك.

-اللهم اجعل نسائم الجنة تهب عليهم يا ارحم الراحمين.

-اللهم كما أمطرت علينا من خيرك أمطر على قبور من رحلوا من سحائب رحمتك.

-اللهم اجعل لهم في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يا رب العالمين.

- اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

- اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحاً عظيماً، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والهرم، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسالك الهدى والسداد.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) رواه مسلم ورواه أحمد وأصحاب السنن.

اللهم حاسبني حساباً يسيراً، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبّك، وحب من يحبك، وحب كلّ عمل يقربني إلى حبك.

-رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر على، وامكر لي ولا تمكر عليّ، واهدني ويسر الهدى اليّ، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شاكراً، ولك ذكاراً، ولك رهابًا، ولك مطواعاً، ولك مخبتاً، أوّاهاً، منيباً،ربّ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حُجتي، واهدِ قلبي، وسدد لساني.

اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه، واجعله ممن يدخلون الجنة فيسعدوا، ولا تجعله ممن يدخلون النار فيشقوا.

اللهم ارحم روحا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينهم إلا الدعاء، يارب اغفر له وعافه واعف عنه.

اللهم كما أمطرت علينا مطرًا من خيرك أمطر على قبور موتانا من سحائب رحمتك.