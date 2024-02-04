الرقب: زيارة بلينكن تهدف لتهدئة الوضع في قطاع غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن زيارة وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، غدًا للشرق الاوسط، لم يخطط لها مسبقًا، حيث جاءت بعد لجنة التهدئة التي أجريت منذ أيام في فرنسا.

أشار "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن البيت الأبيض أدرك بعد شهور من الحرب، أنه في خطر، بعد دخول العديد من الاطراف وتهديد المواقع العسكرية لديهم في الشرق الأوسط.

وتابع، أن زيارة بلينكن، تهدف لتهدئة الوضع بشكل كبير في قطاع غزة، خاصة بعد التهديدات التي باتت تحاصر عدد من القوات الامريكية في المنطقة.

حكومة إسرائيل

وفي المقابل، فالتصريحات الخاصة بحكومة إسرائيل، تشير بأن الحرب مستمرة، الأمر الذي يؤدي إلي مجازر عديدة بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي يأمل البعض بأن تكون زيارة وزير الخارجية الامريكي، حل لتهدئة الأوضاع.