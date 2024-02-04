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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس ناميبيا المؤقت: لا أعتزم خوض انتخابات العام الجاري

نانجولو مبومبا و
نانجولو مبومبا و نيتومبو ناندي-ندايتواه

قال نانجولو مبومبا، الرئيس الناميبي، الذي تولى منصب الرئيس المؤقت للدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي اليوم، الأحد، بعد وفاة الحاج جينجوب، إنه ليس لديه خطط لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام.

وهذا يعني أن “نيتومبو ناندي ندايتواه”، التي تحل محل مبومبا كنائبة للرئيس ورشحتها المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا الحاكمة (سوابو) قبل ما يزيد قليلا عن عام لتكون مرشحتها، ستظل على بطاقة الاقتراع.

وإذا فازت، فستكون أول رئيسة للدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

وقال مبومبا 'لن أكون موجودا لحضور الانتخابات لذا لا داعي للذعر' في خطوة نادرة بين الزعماء الأفارقة الذين يسعون في كثير من الأحيان إلى الاحتفاظ بالسلطة بمجرد وصولها إلى أيديهم.

وأضاف مبومبا خلال مراسم أداء اليمين 'كان هدفي أن أصبح مدير مدرسة، وهو ما حققته والآن يجب أن أشكر الشعب الناميبي على الشرف الذي منحوني إياه كرئيس لهم لفترة قصيرة'.

ويحظر دستور سوابو إجراء تغييرات بمجرد اختيار المرشح قبل عامين من موعد الانتخابات.

ويحكم الحزب ناميبيا منذ استقلالها عن جنوب أفريقيا عام 1990، وهي منطقة تعدين غنية بالألماس واليورانيوم والليثيوم اللازم لبطاريات السيارات الكهربائية.

وتوفي جينجوب، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، عن عمر يناهز 82 عامًا في الساعات الأولى من صباح الأحد بعد معركة قصيرة مع السرطان.

وقال مبومبا: 'من المثير والمطمئن أن نلاحظ أنه حتى في هذا الوقت من الخسائر الفادحة، تظل أمتنا هادئة ومستقرة'. 'ويرجع هذا إلى القيادة الحكيمة... للرئيس جينجوب الذي كان المهندس الرئيسي للدستور الناميبي.'

يترك جينجوب وراءه دولة متوسطة الدخل تكافح من أجل دفع النمو الاقتصادي إلى أكثر من 3٪ في أعقاب التباطؤ في عصر الوباء وعكس عدم المساواة العرقية التي خلفها الاستعمار والضم من قبل حكومة الأقلية البيضاء السابقة في جنوب إفريقيا.


قاد جهود ناميبيا لإعادة صياغة نفسها كقائد للاقتصاد الأخضر العالمي، وفي عام 2022 أصبحت ناميبيا أول دولة أفريقية توافق على تزويد الاتحاد الأوروبي بالهيدروجين الأخضر والمعادن اللازمة للطاقة النظيفة.


وفي العام الماضي، بدأت ناميبيا في بناء أول مصنع للحديد الخالي من الكربون في أفريقيا، والذي يعمل حصرياً بالهيدروجين الأخضر ــ الذي يتم استخلاصه من الماء باستخدام التحليل الكهربائي الذي تدعمه الطاقة المتجددة ــ مما يمهد الطريق لإصلاح صناعة الصلب، وهي واحدة من الصناعات الأكثر تلويثاً في العالم.


وتضع هذه التطورات ناميبيا في المقدمة على جارتها الأكبر اقتصاديا والأكثر تصنيعا جنوب أفريقيا، التي تعثرت جهودها في التحول إلى الطاقة الخضراء.

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