نهاية غير متوقعة لـ سيدة بعد قيام طليقها بدفنها حية في أمريكا

تمكنت امرأة، طعنـ ها طليقها في صدرها ودفنها حية، من النجاة من المحنة المروعة عن طريق تحريك أنفها في التراب لتتمكن من استنشاق الهواء.

قامت يونج سوك آن، المغطاة بالتراب بشريط لاصق على أجزاء من جسدها، بطرق باب منزل في واشنطن بالولايات المتحدة معلنةً أن زوجها حاول إنهاء حياتها.

قام تشاي كيونج آن، 53 عامًا، باختطاف يونج سوك آن، 42 عامًا، من منزلها في واشنطن الأمريكية، بينما كان أطفال الزوجين السابقين بعيدين.

وهرع رجال الشرطة إلى المنزل بعد إجراء مكالمة على رقم 911 من قبل يونج سوك آن من ساعتها Apple بينما كانت مقيدة ومكممة.

وذكرت قناة فوكس نيوز أن مراسل 911 سأل السيدة آن مرارًا وتكرارًا عما إذا كانت تعاني من حالة طبية طارئة أو كانت في أي خطر – لكنهم لم يتمكنوا من سماع سوى صراخها المكبوت.

وصل رجال الشرطة ليكتشفوا أن باب المرآب قد ترك مفتوحًا وأخبرهم الأطفال أن والديهم كانوا هناك قبل حوالي نصف ساعة ولكنهم رحلوا الآن.

وتم إصدار إشعار بشأن شخص مفقود للسيدة آن.

تفاصيل



ومن المثير للدهشة أنه في اليوم التالي، طرقت السيدة آن - المغطاة بالتراب بشريط لاصق على أجزاء من جسدها - على باب منزل على طريق ستيدمان وأعلنت أن زوجها حاول إنهاء حياتها، مضيفة أنها أخرجت نفسها من بين 19 حفرة.

وقالت المرأة، التي كانت تمر بمعركة طلاق مريرة في ذلك الوقت وكان لديها أمر حماية من العنف المنزلي ضده، إنه قادها إلى منطقة غابات بعد قتال في منزلهم ووضع شجرة ثقيلة فوق القبر الضحل.

وفي شرح كيف تمكنت من الهروب، قالت السيدة آن إنها هزت أنفها في التراب لخلق جيوب من المساحة للسماح لها بالتنفس.

وادعت أنها سارت عبر الغابة لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل أن تطرق على أول منزل وجدته.

وقال بيان للشرطة إنها نقلت إلى مستشفى قريب بسبب إصاباتها.

طليق السيدة

وقال أحد أصدقاء السيدة آن وأحد أطفالها للسلطات إنهم تلقوا رسائل منها تفيد بوجود حالة طارئة.

كما أخبر الصديق رجال الشرطة أن السيد آن أخبر زوجته المنفصلة عنه أنه "لن ينزل بمفرده".

تم القبض على تشاي في 17 أكتوبر بعد أن اكتشف أحد السكان سيارته أثناء سيره في الغابة.

ووجهت إليه تهمة محاولة القتل والعنف المنزلي والاعتداء من الدرجة الأولى والاختطاف.