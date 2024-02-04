مسئول إسرائيلي يكشف حقيقة مشاركة تل أبيب في مخطط قــ.ــتل سليماني

أكد مسؤول أمني إسرائيلي كبير للقناة 12 العبرية، ما قاله الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن إسرائيل متورطة في مخطط لقتل قاسم سليماني الإيراني.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن "عملية اغتيال سليماني كانت تطبخ لعدة أشهر.. وفي اللحظة الأخيرة، تراجع نتنياهو خوفا من الانتقام الإيراني".

وأضاف "كانت هناك فرصة لمرة واحدة وقرر ترامب أنه إذا كان نتنياهو يخشى القيام بذلك، فسيفعل ذلك، وهذا ما حدث".

لكن أكد المسؤول الأمني أن: "إسرائيل قدمت معلومات مهمة ونفذت الولايات المتحدة الاغتيال بنفسها".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف ترامب، أن "إسرائيل ساعدت بالتخطيط للهجوم ضد قاسم سليماني"، قائد فيلق القدس الإيراني السابق، الذي قتل في غارة أمريكية بدون طيار في العراق في أوائل عام 2020، مضيفا: "لكن قبل يومين قالوا لي نحن لا يمكننا القيام بذلك.. لذلك قمنا بذلك بأنفسنا".

وأضاف ترامب، خلال حديثه إلى فوكس نيوز، أنه بعد أن ضربت ايران 18 صاروخا، أبلغته إسرائيل أنها لا تنوي الهجوم.وأوضح ترامب أن ذلك "كان جزءا من "معادلة الرد" بين الدول. هو لم يفهم لماذا كل الصواريخ لم تصب الأهداف ولم يقتل أحد"، موضحا أن ايران قامت بذلك "لأنها ملزمة على القيام بذلك لإظهار القوة"؛ وفقا لموقع "أي 24” الاسرائيلي.

وبخصوص ايران قال إنهم "قالوا لنا: من فضلكم لا تهاجموننا، نحن لا ننوي المساس بكم".

وأضاف بخصوص اغتيال سليماني إن "إسرائيل كان يجب عليها أن تهاجمنا مع الولايات المتحدة، لكن قبل عملية الاغتيال إسرائيل ابلغت ترامب "نحن لا يمكننا القيام بذلك". معلنا أنه سيقوم بذلك بنفسه لكن إسرائيل ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جزء كبير من ذلك.

في حديثه إلى فوكس نيوز، يقول: "عندما استهدفنا سليماني، أنت تعلم أنه كان من المفترض أن تفعل إسرائيل ذلك معنا. ولكن قبل يومين من العملية قالوا "لا يمكننا القيام بذلك. لا يمكننا فعل ذلك. قلت "ماذا؟" قالوا "لا يمكننا فعل ذلك."

وأكد: "لكن إسرائيل كانت جزءا منها كما تعلم،وكان كل شيء مخطط له، كل شيء. لأن ما فعله [سليماني] كان فظيعا. ما فعله بنا كان فظيعا. قتل الكثير من جنودنا. قتل الكثير من الناس."