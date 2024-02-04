عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي يكشف حقيقة مشاركة تل أبيب في مخطط قــ.ــتل سليماني

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو

أكد مسؤول أمني إسرائيلي كبير للقناة 12 العبرية، ما قاله الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن إسرائيل متورطة في مخطط لقتل قاسم سليماني الإيراني.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن "عملية اغتيال سليماني كانت تطبخ لعدة أشهر.. وفي اللحظة الأخيرة، تراجع نتنياهو خوفا من الانتقام الإيراني".

وأضاف "كانت هناك فرصة لمرة واحدة وقرر ترامب أنه إذا كان نتنياهو يخشى القيام بذلك، فسيفعل ذلك، وهذا ما حدث".

لكن أكد المسؤول الأمني أن: "إسرائيل قدمت معلومات مهمة ونفذت الولايات المتحدة الاغتيال بنفسها".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف ترامب، أن "إسرائيل ساعدت بالتخطيط للهجوم ضد قاسم سليماني"، قائد فيلق القدس الإيراني السابق،  الذي قتل في غارة أمريكية بدون طيار في العراق في أوائل عام 2020، مضيفا: "لكن قبل يومين قالوا لي نحن لا يمكننا القيام بذلك.. لذلك قمنا بذلك بأنفسنا".

وأضاف ترامب، خلال حديثه إلى فوكس نيوز، أنه بعد أن ضربت ايران 18 صاروخا، أبلغته إسرائيل أنها لا تنوي الهجوم.وأوضح ترامب أن ذلك "كان جزءا من "معادلة الرد" بين الدول. هو لم يفهم لماذا كل الصواريخ لم تصب الأهداف ولم يقتل أحد"، موضحا أن ايران قامت بذلك "لأنها ملزمة على القيام بذلك لإظهار القوة"؛ وفقا لموقع "أي 24” الاسرائيلي.

وبخصوص ايران قال إنهم "قالوا لنا: من فضلكم لا تهاجموننا، نحن لا ننوي المساس بكم". 

وأضاف بخصوص اغتيال سليماني إن "إسرائيل كان يجب عليها أن تهاجمنا مع الولايات المتحدة، لكن قبل عملية الاغتيال إسرائيل ابلغت ترامب "نحن لا يمكننا القيام بذلك". معلنا أنه سيقوم بذلك بنفسه لكن إسرائيل ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جزء كبير من ذلك. 

في حديثه إلى فوكس نيوز، يقول: "عندما استهدفنا سليماني، أنت تعلم أنه كان من المفترض أن تفعل إسرائيل ذلك معنا. ولكن قبل يومين من العملية قالوا "لا يمكننا القيام بذلك. لا يمكننا فعل ذلك. قلت "ماذا؟" قالوا "لا يمكننا فعل ذلك."

وأكد: "لكن إسرائيل كانت جزءا منها كما تعلم،وكان كل شيء مخطط له، كل شيء. لأن ما فعله [سليماني] كان فظيعا. ما فعله بنا كان فظيعا. قتل الكثير من جنودنا. قتل الكثير من الناس."

اغتيال سليمان إسرائيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي القدس دونالد ترامب قائد فيلق القدس فيلق القدس قاسم سليماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

موضوعات متعلقة

متى يجب قراءة سورة الواقعة للرزق؟ .. احرص عليها قبل هذا الموعد

ماذا يحدث عند الاستغفار لمدة 40 يوما؟.. 17 معجزة تتحقق من أجلك

5 أخطاء تفعلها تجعل الدعاء غير مستجاب.. وهذه الأماكن لا ترد فيها دعوة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ما أعظم دعاء للنبي؟.. الإفتاء: 18 كلمة لا ترد وتحقق المستحيلات

بايدن: ترامب سينتقم إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

الرقية الشرعية من العين والحسد.. أقوى تحصين بـ 12 آية و8 أدعية

ترشيحاتنا

حقيقة تحويل 20% من رواتب المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد المصري

التجمع والشيخ زايد.. أماكن جديدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي في الحال|تعرف عليها

بطائرة مسيرة|الميليشيات المسلحة في العراق تشن هجومًا خطيرًا على قاعدة أمريكية بسوريا

فجوات عديدة.. المؤرخ شعبان يوسف يكشف تفاصيل أزمة الأرشيف الثقافي في مصر|فيديو

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

حزب الله اللبناني يشن 6 هجمات خطيرة على مواقع إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صح أم خطأ.. حقيقة تسبب بسكويت الدايت الجاهز في زيادة الوزن

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

توب لامع.. نور الزاهد تثير الجدل بملابسها| شاهد

فيديو

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ