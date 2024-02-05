نفذ 80 عملية.. مصرع أمير الاغتيالات في تنظيم داعش بـ سوريا |تفاصيل

أعلنت قوى الأمن الداخلي "الاسايش" وهي قوات مسلحة كردية في سوريا، عن مقتل أمير الاغتيالات بتنظيم داعش في سوريا محمود اللهيبي، في عملية أمنية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت قوي الأمن الداخلي في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إنها حصلت على معلومات حول مكان اختباء اللهيبي، وتم تنفيذ عملية مداهمة نوعية بدعم من التحالف الدولي، على مكان اختبائه في منزل على الطريق الواصل إلى قرية الخويتلة بريف الدشيشة بالحسكة.

وأضافت الأسايش أنه حدثت اشتباكات مسلحة بين الطرفين تمكنت من خلالها القوات الكردية من قتل أمير الإغتيالات محمود اللهيبي الملقب "أبو سفيان"، بالإضافة لقتل عنصر آخر.

وأشارت إلى أنه تم ضبط مسدس مجهز بكاتم صوت، وسلاح كلاشنكوف، وبندقية عدد 2، وحزام انتحاري مجهز بالقنابل، وقناع لتنظيم داعش، وخنجر للاغتيالات.

ووفقا للقوات الكردية، فإن اللهيبي هو شخص عراقي الجنسية، وكان له عدة خلايا تتبع له في مخيم الهول، وكان على تواصل مع أبو عبيدة الذي قُتل بعملية مشتركة لقوات الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية ضمن مخيم الهول في عام 2023.

وعلى جانب آخر، قال المرصد السوري، إن اللهيبي كان مسؤولا عن تنفيذ 80 عملية اغتيال داخل مخيم الهول وخارجه.