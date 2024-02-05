فرج عامر يعلن عن سبب رفضه بيع لاعبي كرة السلة ..تفاصيل

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق عن رفض نادي سموحة بيع أحد لاعبي كرة السلة رغم المبالغ الضخمة التي عرضت عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.

وكتب فرج عامر:"رفض نادي سموحة التفريط في نجمه الصغير الصاعد في كرًة السلة مهما كانت المغريات، هذا اللاعب الصاعد هو مستقبل كرة السلة في مصر، سموحة تلقي عرضين احدهما أغلي رقم دفع في لاعب كرة سلة في آخر عشر سنوات في مصر".

وعلي صعيد آخر أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قبل لقاء شباب بلوزداد في أبطال أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي طلب لعب مباراته الودية الأخيرة، قبل ملاقاة نادي شباب بلوزداد في الجزائر، أن تكون مع سموحة.. المبارة اليوم باستاد مختار التتش”.