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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على متنها 3 أفراد.. تحطم مروحية روسية في كاريليا

تحطم مروحية
تحطم مروحية

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، بأن طائرة هليكوبتر من طراز «مي-8» تابعة لوزارة الطوارئ الروسية تحطمت في بحيرة في منطقة كاريليا بشمال البلاد وعلى متنها طاقم من ثلاثة أفراد، مضيفة أن البحث جار تحت الماء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوزارة على تطبيق تليجرام إن "الطائرة كانت في مهمة تدريبية ويقودها طاقم متمرس".

وتم العثور على حطام الطائرة الهليكوبتر التي اختفت من على شاشات الرادار، في وقت متأخر أمس الأحد، على بعد 11 كيلومترا من شاطئ بحيرة أونيجا ثاني أكبر بحيرة في أوروبا في كاريليا وعلى عمق 50 مترا.

وأعلنت الوزارة أنه تم نشر غواصين ومركبة تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد.

ولم تقدم أي معلومات عن حالة أفراد الطاقم.

الطوارئ الروسية حطام الطائرة شاشات الرادار طائرة هليكوبتر وزارة الطوارئ الروسية

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