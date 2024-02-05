بعد السعودية.. أمير الكويت يتوجه إلى سلطنة عمان غدا

أفادت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الاثنين، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له سيتوجهون يوم غد الثلاثاء 25 رجب 1445 هجرية الموافق 6 فبراير 2024 ميلادية إلى سلطنة عمان، وذلك في زيارة دولة.

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، سيشمل أمير الكويت وسلطان عمان هيثم بن طارق برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية)، وذلك يوم الأربعاء 26 رجب 1445 هجرية الموافق 7 فبراير 2024 ميلادية وذلك بولاية الدقم.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد قد زار الثلاثاء الماضي إلى المملكة العربية السعودية وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

قلد ولي العهد السعودي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا له.