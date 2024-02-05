الصغرى تصل لـ7 درجات|الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية بشكل كبير نهاراً ..فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا في الأحوال الجوية بشكل كبير خلال فترات النهار، مؤكدة أنه ابتداء من اليوم سوف ترتفع قيم درجات الحرارة ، لأن هناك تأثرا بكتل هوائية صحراوية.

الأرصاد: هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة اليوم

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن درجات الحرارة الصغرى سوف تتراوح بين 11_12 درجة مئوية خلال الأيام القادمة، لافتة إلى أن درجات الحرارة في المدن الجديدة و الأماكن المفتوحة سوف تصل إلى 7_8 درجات مئوية ليلاً.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة اليوم على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ، و شمال الوجه البحري، و هناك اعتدال في السرعات البحرية.