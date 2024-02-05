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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منذ 3.5 مليار سنة.. اكتشاف أصل القارات الأولي في التاريخ| تفاصيل مذهلة

منذ 3.5 مليار سنة...
منذ 3.5 مليار سنة... اكتشاف أصل القارات الأولي في التاريخ

تشير دراسة جديدة إلى أن ثلاثة أنواع من الصخور ذات الحبيبات الخشنة يمكن أن تعزى إلى ظهور القارات الأولى منذ حوالي 3.5 مليار سنة.

وبمجرد أن بردت المحيطات وتطورت على الأرض، كان هذا هو كل ما كان موجودًا تقريبًا حيث اقتصرت الأرض على الجزر البركانية الصغيرة التي تآكلت منذ ذلك الحين.

ثلاثة أنواع من الصخور هي أصل القارات الحديثة

نحن نعلم أن أجزاء من القارات المبكرة قد نجت في غرب أستراليا وشمال كندا وجرينلاند. وتوسعت هذه القطع تدريجيا إلى القارات التي نعرفها الآن. بينما تشكلت القارات الأخرى بعد ملايين أو مليارات السنين.

ومع ذلك، فقد كان الجيولوجيون في حيرة من أمرهم بشأن كيفية تشكل القشرة الأولى، لا سيما فيما يتعلق بما إذا كانت الصفائح التكتونية متورطة في ذلك.

ونظرًا لتشكل القشرة الأولى منذ مليارات السنين، فهذا يعني أنه من الصعب تحديد طبيعتها. لكن الدكتور ماتياس سميت وزملاؤه في جامعة كولومبيا البريطانية يزعمون أنهم فعلوا ذلك من خلال الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications.

وقال سميت في بيان: "لقد تتبعنا مجموعة محددة من العناصر النزرة التي لا تتأثر بالتغيير وتحافظ بشكل أصلي على التوقيعات من الصهارة الأصلية". 

وتعتبر نسب هذه العناصر حاسمة لفهم كيفية ظهور هذه القارات وتُعرف القشرة الأصلية مجتمعة باسم TTG، وتتكون من ثلاثة أنواع من الصخوروهم التوناليت والتروندجيميت والجرانوديوريت.

وقام سميت وزملاؤه بتحليل المواد التي تم جمعها في جميع أنحاء العالم للعثور على القواسم المشتركة، بدلاً من الدراسات السابقة التي نظرت في عينات من موقع واحد فقط أو عدد قليل من المواقع. 

وأضاف سميت: "لقد أتاحت لنا هذه العناصر مراجعة التغيرات الكيميائية التي تمر بها صهارة TTG وتتبع تركيبات الذوبان إلى حالتها الأولية ومصدرها". 

القارات الأولى 3 5 مليار سنة ثلاثة أنواع من الصخور الصفائح التكتونية التوناليت التروندجيميت الجرانوديوريت

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