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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5.0 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر نوفمبر 2023

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية نوفمبر 2023 وقد بلغــت قيـمة العجـز فـى الميــزان التجــاري 3.07 مليــار دولار خــلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 2.92مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفــاع قدرها 5.0 ٪.

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ومن أهم المؤشرات مايلى:

 

الصادرات   

 
انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـة 20.6٪ حيـث بلغـت 3.21 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2023 مقابل 4.04 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صادرات بعض السـلــع وأهــمها: 
(ملابس جاهزة بنسبة 4.5٪ ، منتجات البترول بنسبة 23.7٪، البترول الخام بنسبــة 28.6% أسمدة بنسبة 59.6 ٪).  

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.6%، فواكه طازجه بنسبة 4.2% ، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد أو صلب بنسبة 324.5٪، سجاد وكليم بنسبة 12.0% ). 


 الــــــواردات 


انخفضت قيمة الواردات بنسبة 9.9٪ حيث بلغت 6.28 مليار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2023 مقابــل 6.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:  
(قمح بنسبـــة 41.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 1.7 %، ذرة بنسبــه 5.0 %، فول صويا بنسبــة 14.6%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 19.1%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 53.4 %، سيارات ركوب بنسبة 108.2%، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـة 0.1 ٪ ).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء العجــز فى الميـزان التجــارى النشرة الشهرية الميزان التجاري بيانات التجـارة الخارجية صـادرات بعض السلع عجز

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