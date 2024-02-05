تعرف على كيفية الترشيد في استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء

قال المهندس أحمد صلاح الشناوي وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، إن هناك أجهزة كثيفة استهلاك الطاقة، مثل: التكييف والدفاية والغلاية والثلاجة والسخان الكهربائي، وبالتالي عادات سيئة يقوم بها المواطنون أثناء استخدامهم.

وأضاف المهندس أحمد صلاح الشناوي وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه من أجل ترشيد الإستهلاك، فيجب فصل الكهرباء عن السخان الكهربائي إلا عند الإستخدام، لأن هذا يقلل عمره الإفتراضي ويأخذ فاتورة إستهلاك كهرباء كثيرة.

وتابع المهندس أحمد صلاح الشناوي وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين: “الأفضل توصيل الكهرباء فى السخان الكهربائي قبل الإستخدام بنصف ساعة فقط خلال فصل الشتاء، وإطفائه بعد استخدامه”.