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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

شوبير
شوبير

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بتعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي حارس مرمي الداخلية، قبل إغلاق ملف القيد في الانتقالات الشتوية.

وأوضح شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" على "راديو أون سبورت إف إم"، :" اختيار الزنفلي جاء بناء علي رأي الجهاز الفني للاهلي لتعويض غياب محمد الشناوي والذي تعرض لاصابة خلال بطولة أمم إفريقيا.

وكشف عن مفاجأة بشأن علي لطفي حارس زد الحالي والأهلي السابق، مؤكدا:"ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي رفض فكرة عودة علي لطفي الأمر الذي تسبب في حزن الحارس السابق

وأضاف شوبير أن ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى في الأهلي، رفض فكرة عودة علي لطفي حارس زد إف سي، مما تسبب في زعل الحارس السابق. وأكد شوبير أنه يعتبر علي لطفي حارسًا ذا قدرات جيدة ولكنه قام بنقل الخبر فقط وليس وجهة نظر شخصية.

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