الهلال الأحمر الفلسطيني: لا توجد أعداد كافية من الخيم تكفى للنازحين بغزة

قالت نبال فرسخ مسئولة بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية على صعيد الخدمات الصحية والطبية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، لا توجد أعداد كافية من الخيم تكفى لآلاف النازحين في قطاع غزة، موضحة أن هناك 8 آلاف نازح داخل مقارنا في غزة والاحتلال يواصل قصف وحصار مستشفى الأمل.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه أمس الأحد، عن إصابة نازحين اثنين برصاص جيش الاحتلال في محيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه: "إن مصير الفريق الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند في قطاع غزة لا يزال مجهولا منذ 7 أيام".



وأضاف الهلال الأحمر في بيانه:" أن كمية الوقود المتوفرة في مستشفى الأمل تكفي لتشغيله أسبوعا واحدا فقط ونواجه شحا في أدوية الأمراض المزمنة".