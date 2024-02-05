عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الانشغال .. روشتة بسيطة للتخلص من المرض بالوهم والوسوسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن روشتة  بسيطة للتخلص من المرض بالوهم والوسوسة، قائلا: “ببساطة شديدة خد المريض من ايده وقم بفحص له”.

وأضاف هندي، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، انه من أجل تثبيت يقين المريض، يجب أن يتم جعله يري بعينه تحليل يقول أنه ليس عنده هذا المرض، إلى جانب أنه يجب أن يكون لدي المريض دعم إجتماعي وعدم السخرية أو التنمر منه.

وتابع الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية: “علينا أن نتفهم أن المريض لديه مشاكل نفسية والبدء بالمناقشة معه مثل: العلاج المعرفي.. إلى جانب العلاج السلوكي بإنشغاله وممارسة نشاط مختلف بعيد عن المتلازمة الخاصة به”.

الدكتور وليد هندي الصحة النفسية المرض بالوهم الوسوسة بالوهم والوسوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب اليوم

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

ترشيحاتنا

سلعة استراتيجية وأمن قومي .. ما أسباب تحريك أسعار 1500 صنف دواء؟

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

لحظة انتظارها لدخول غزة .. الاحتلال يصيب قافلة أغذية لـ الأونروا

بعد القبض علي امبراطور الذهب ..ضبط 8 أشخاص لحيازتهم سبائك ذهب وفضة

رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بالتركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافقته زوجته الفنانة الشهيرة .. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

فيديو

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ