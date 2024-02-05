الانشغال .. روشتة بسيطة للتخلص من المرض بالوهم والوسوسة

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن روشتة بسيطة للتخلص من المرض بالوهم والوسوسة، قائلا: “ببساطة شديدة خد المريض من ايده وقم بفحص له”.

وأضاف هندي، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، انه من أجل تثبيت يقين المريض، يجب أن يتم جعله يري بعينه تحليل يقول أنه ليس عنده هذا المرض، إلى جانب أنه يجب أن يكون لدي المريض دعم إجتماعي وعدم السخرية أو التنمر منه.

وتابع الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية: “علينا أن نتفهم أن المريض لديه مشاكل نفسية والبدء بالمناقشة معه مثل: العلاج المعرفي.. إلى جانب العلاج السلوكي بإنشغاله وممارسة نشاط مختلف بعيد عن المتلازمة الخاصة به”.