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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإحكام الرقابة على الأسواق في الغربية | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور نجوى العشيري السكرتير العام والمهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظ، ومديري الشؤون المالية والإدارية والمتغيرات المكانية بالديوان العام.

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بدأ المحافظ الاجتماع بتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية للمنافذ ومقارنة أسعارها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

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وأكد المحافظ على أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وذلك لفتح وإقامة منافذ لبيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة على أن يتم توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة مثل هذه الشوادر والمنافذ خاصة المناطق الأكثر احتياجا بخلاف المنافذ الموجودة حاليا بكافة قرى ومراكز المحافظة والتي تم إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

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وتابع المحافظ الاجتماع بمتابعة أعمال الموجة ال 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدا التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، واختتم المحافظ الاجتماع بمناقشة مستجدات إصلاح وصيانة معدات الهندسية.

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