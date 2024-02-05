السفير الصيني : علاقاتنا مع مصر حققت قفزة شاملة

أكد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ، في احتفال القنصلية الصينية بالإسكندرية بعيد الربيع، أن العلاقات الصينية المصرية حققت قفزة شاملة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث واصل الجانبان تعزيز الثقة الإستراتيجية المتبادلة، وحافظ رئيسا الدولتين على التفاعل الوثيق.

وأشار في كلمته خلال الاحتفالية، إلى أن الرئيس الصيني هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فور فوزه وإعادة انتخابه بأغلبية الأصوات، مضيفًا أن التعاون العملي بين الصين ومصر كان مثمرا، حيث توجه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي إلى الصين لحضور الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، مما يدل على التواصل المستمر بين حكومة وشعوب البلدين.

وتابع السفير الصيني إن "اليوم الموسم الصيني هو "بداية الربيع"، ومع اقتراب العام الصيني الجديد، جئت مرة أخري إلى مدينة الاسكندرية التاريخية النابضة بالحياة لجمع الشمل مع الأصدقاء الصينيين والمصريين. لأتقدم بأحر التهاني والأمنيات بالعام الجديد نيابة عن السفارة الصينية في مصر للأصدقاء في منطقة القنصلية العامة بالإسكندرية من جميع مناحي الحياة ولأبناء وطني في مصر، أتمني لكم جميعا سنة جديدة سعيدة وعام تنين موفق".

وتقدم السفير الصيني بالتهنئة لمصر بمناسبة انضمامها إلى العضوية الرسمية لمجموعة البريكس في العام الجديد، مشيرًا إلى أن عام 2024 هو الذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر والذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي.

وأضاف أن وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، اختار مصر كالمحطة الأولى في زيارته للعام الجديد، والتي حققت نجاحا كاملا، وخلال الزيارة، أصدرت الصين ومصر والصين والدول العربية بيانا مشتركا حول القضية الفلسطينية، معربين عن رسالة مشتركة قوية بشأن وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإنشاء آلية إغاثة إنسانية فعالة وتنفيذ "حل الدولتين".

وأكد أننا واثقون بأن العلاقات الصينية المصرية والصينية العربية ستحقق قفزات وتطورات أكبر على الأسس الموجودة حاليا، وعلى خلفية تاريخية جديدة، ستعمل الصين مع مصر ودول أخرى في جميع أنحاء العالم لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية كتوجيه استراتيجي، وبناء تعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق، والتصدي المشترك للتحديات، وتحقيق الرخاء المشترك، ودفع تطور العالم نحو السلام والأمن والازدهار والتقدم.

ولفت إلى أن الصين تدعو إلى عالم متعدد الأقطاب متساو ومنظم وعولمة اقتصادية شاملة ومنفعة للجميع، وترغب في تشجيع جميع الدول على العمل معا لمواجهة التحديات وتحقيق الازدهار المشترك، فرؤية الصين لبناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية تستجيب لتطلعات شعوب العالم من أجل السلام والتنمية والتعاون.