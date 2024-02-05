الوقت ينفد .. وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد بالتحرك عسكريًا جنوب لبنان

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، من أن الوقت ينفد لحل دبلوماسي في جنوب لبنان؛ مهددا بالتحرك عسكريا.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، قال كاتس، خلال لقائه مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني: “إذا لم نتوصل لحل دبلوماسي بشأن لبنان فسنتحرك عسكريا لإعادة سكان البلدات الإسرائيلية على حدود لبنان”.

100 ألف نازح من جنوب لبنان

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبدالله بوحبيب، إن هناك 100 ألف نازح من الجنوب جراء الأحداث الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية.

وبحسب تدوينة لوزارة الخارجية اللبنانية بمنصة "إكس"، صباح الاثنين، جاء ذلك خلال استقبال بوحبيب، لرئيسة الصليب الأحمر الدولي كيت فوربس، والوفد المرافق لها.

وذكر الوزير اللبناني أن النازحين من الجنوب في أمسّ الحاجة للعناية والمساعدة، مشيرًا إلى أن "كل مساعدة ممكنة من الصليب الأحمر الدولي مرحب بها".