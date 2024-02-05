وفود 50 دولة مشاركة بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم: مصر بلد عظيمة

حرصت الوفود المشاركة بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني علي الاستمتاع بعد من الجولات بـ محافظة بورسعيد في اليوم قبل الأخير للمسابقة، وذلك في جولة شاركهم بها الإعلامي عادل مصيلحي المدير العام والمشرف التنفيذي للمسابقة، ورافقهم بالمشروعات الصناعية خلالها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



بدات الجولة بافطار مصري من الفول والطعمية في إحدي المطاعم الشهيرة ببورسعيد والذي يتجاوز عمره إنشاءه الـ 70 عاما، وأبدي المتسابقون سعادتهم بوجبة الإفطار، مؤكدين أن من شارك منهم بالدورات الماضية من المسابقة كانوا يحدثونهم عن جمال الإفطار البورسعيدي المصري، وقد شهده الجميع اليوم، وأشاروا أن بساطة الإفطار بمطعم لها مذاق مختلف عن تناول ذات الإفطار بفندق.



وزارت الوفود المشاركة بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني مصنعا لانتاج ضفائر السيارات وآخر لانتاج لمبات الليد والمنتجات الكهربائية، وثالث لانتاج إطارات السيارات، ومصنع لانتاج وتعبئة الأسماك، ومصنع لانتاج البطاطين، ومصنع لانتاج زيت الطعام، ومصنع لتعبئة الأرز، ومصانع لانتاج الملابس والأحذية والمنتجات المختلفة، وذلك في وجود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



وأبدي المشاركون ببورسعيد الدولية اعجابهم بما شاهدوا من مشروعات ضخمة وعملاقة تقام علي مدينة مصرية، وأكدوا أن المصانع بها خلايا من النحل من العاملين والمنتجين، مؤكدين أن مصر بلد شعبها وشعبها قادرا علي التحدي، وأن الانتاج والعمل والتصدير هو السبيل لرفعة البلاد وشائنها بين دول العالم.

وأكد الدكتور محمد الشريف رئيس الرابطة العالمية للجوائز القرآنية

وأحد المشاركين بحضور المسابقة أنا ما شاهده في مصر يدعوا للفخر، مشيرا إلي زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة والمجمع الثقافي الإسلامي ودار القرآن، وما شاهدوه من منشآت عملاقة وتطور كبير، وأكد أن الشوارع تغيرت والطرقات تطورت والميادين تزينت، وعلق: وفق الله قادة هذا البلد لاستكمال هذا التطوير.



وشملت جولة المشاركين بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني حديقة فريال، والتي تعد واحدة من أهم الحدائق التاريخية في بورسعيد، وقد شهدت علي افتتاح قناة السويس وبها وقف ملوك ورؤساء العالم، وذلك بعد ما حدث بها من تطوير جمع بين عظمة التاريخ وتطور الحاضر، وأشاد المشاركون بالمناطق الترفيهية والحدائق وجمال طبيعتها والأشجار والزهور بها.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن زيارة الوفود إلي المنطقة الصناعية والمناطق السياحية والترفيهية جاءت من أجل أن يعرف العالم أجمع ما يحدث في مصر من تطوير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يشهد عليه ما يحدث في محافظة بورسعيد، باعتبارها قاطرة التنمية وأول محافظة لعدد من المشروعات العملاقة.

متسابقي القرأن الكريم فى بورسعيد 1000253975 1000254129 1000254126 1000254016 1000254127 1000254116 1000253954 1000254119 1000253966 1000253914 1000254093 1000254120 1000254011 1000254121 1000254110 1000253861 1000254125 1000254122



ومن جانبه أكد الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام علي المسابقة أن المتسابقون المشاركون من أكثر من 50 دولة حول العالم سعداء بزيارتهم لمصر ومحافظة بورسعيد، وأكدوا بعد كل جولاتهم وزياراتهم أنها بلد عظيم، مشيرا أن المسابقة في هذا العام كانت حريصة علي ارسال رسالة سلام للعالم أجمع من مصر بلد السلام، وجولات الضيوف وحياتهم بسلام في مصر إحدي الرسائل التي تطالب بوقف الحروب والعدوان والتخريب واستعادة السلام لكل إنسان في العالم.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني تتختم فاعلياتها غدا الثلاثاء بحفل كبير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة يجري خلاله تكريم الفائزين بجائزة مسابقة الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، في الدورة السابعة من مسابقة الفائزون، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة المنظمة، وإدارة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام.