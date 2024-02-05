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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن قرية منشأة طاهر وتوابعها بمركز إهناسيا ببني سويف غدا

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية منشأة طاهر  وتوابعها، لمدة"غداً الثلاثاء   6 فبراير " اعتباراً من الساعة 8 صباحاً  وحتى الـساعة ـ 9 مساءً  ، وذلك للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه منشأة طاهر مركز اهناسيا 

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وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب تطهير  الخزان،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

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