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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة "ستر ودفا وإطعام" بالغربية توفر الدعم للأسر الأولى بالرعاية

قوافل محافظة الغربية
قوافل محافظة الغربية

 أطلقت جمعية الأورمان حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف توزيع الآلاف من سلال اطعام الدفا على الأسر الاولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة الغربية لمجابهة فصل الشتاء.

 

وأكد الأستاذ أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

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وجاء ذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع سلة اطعام الدفا هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الغربية برعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية،  وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

 

مؤكدا أن بند سلال الإطعام تشمل ثلاث فئات من السلال: الأولى تزن 8 كيلو جراما بـ 350 جنيها وتحتوى على (2 كيلو أرز – 2 كيلو مكرونة –كيلو سكر – نصف كيلو فول – كيلو عدس – علبة سمنة كيلو و650جراما - علبة صلصة 300 جراما – باكو شاى¼ كيلو – 2كيس ملح)، ووزن 12 كيلو جراما بـ 460جنيها وتحتوى على (2كيلو أرز – 2كيلو مكرونة – 2كيلو سكر – كيلو فول –  كيلو عدس - علبة سمنة كيلو و450جراما – علبة صلصة 300 جراما – باكو شاى ¼ كيلو)، ووزن 20جراما ب 750جنيها وتحتوى على (5 كيلو ارز- 5كيلو مكرونة - 5كيلو سكر- كيلو فول - كيلو عدس- علبة سمنه كيلو و450جرام- ¼ كيلو شاى وعلبة صلصة 300جرام).

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موضحًا أنه تم تقسيم سلال الاطعام لثلاث فئات وذلك تسهيلا وتيسيرًا على المتبرعين ولتناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها ومكان إقامتها وعدد أفرادها، ، وليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين .

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