سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. ثبات رسمي وتراجع كبير بالسوق الموازي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، في القطاع المصرفي المصري، فيما تراجع بالسوق السوداء.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 8.22 جنيه، وسعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ناهز سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 8.04 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

قُدر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

ثبت سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

حل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي عند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء إلى 15.09 جنيه للشراء، و15.36 جنيه للبيع.