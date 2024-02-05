برلماني لبناني عن الفراغ الرئاسي: بلدنا ديموقراطي.. وإيطاليا وفرنسا مرتا بأزمة مماثلة

قال عضو مجلس النواب اللبناني ملحم خلف، إنّ التوافق في بلاده لا يتم من خلال أمر خارج الاستحقاق الانتخابي، لأن لبنان بلد ديموقراطي، وبالتالي، فإن الانتخاب يتم من خلال جلسة.

وأضاف "ملحم خلف"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية دانيا الحسيني، مقدمة برنامج "مباشر بيروت"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لدينا نظام ديموقراطي مثل النظام الديموقراطي في إيطاليا أو في فرنسا، ولهم نفس المشكلات التي تعترض أي بلد أو قوى سياسية لم تكن لتتوافق قبل الانتخاب".

وتابع: "وقد جرى في عام 2015 أزمة في إيطاليا إلا أنهم عقدوا جلسة عبر دورات مختلفة ولم تنتهِ هذه الدورات إلا بإعلان انتخاب رئيسا للجمهورية، وما يحدث في لبنان وتكرر في إيطاليا وقع في الجمهورية الرابعة بفرنسا أيضا، حيث بقى كل النواب داخل المجلس النيابي وفتحوا دورات متتالي حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا أمر طبيعي عندما يكون هناك ديموقراطية".