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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري صحة نفسية يحذر من خطورة إعطاء الأمان المطلق لشخص واحد.. فيديو

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية

حذر الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، من خطورة إعطاء الأمان المطلق لشخص واحد، لأنه في حالة الفراق سيحدث تأثير نفسي ونتائج سلبية في الحياة.

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وقال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أي علاقة تشعر فيها بأن الطرف الأخر يريد أن يتملكك لابد من الابتعاد فورا، دا شخص مريض 'توكسيك'، مفيش حب بالشكل دا".

وأشار: "أوعى تظلم نفسك وتكون ضحية تحت مسمى الحب، مفيش علاقة حب بتسبب أذى نفسي"، مضيفا: " الحزن له تأثير سلبي على الإنسان، معقبًا: «الزعل بيشوه الروح، بيأثر على النفسية، واللي يزعلك تجاهله".
 

الأمان الصحة النفسية

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