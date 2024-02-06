الخارجية الأمريكية: إجراءات قواتنا في المنطقة تستهدف خفض التصعيد

علق صامويل ويبربرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال صامويل ويربيرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "كل الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في المنطقة، تستهدف خفض التصعيد، وعدم اتساع دائرة الصراع".

وأضاف صامويل ويربيرج: "أمريكا تستهدف منع هجمات الحوثيين، وتهديد التجارة العالمية، والتصعيد في المنطقة".

وتابع صامويل ويربيرج :" الهجمات الصاروخية غير القانونية من الحوثيين على سفن التجارة العالمية تُضر شعوب المنطقة ".

وأكمل صامويل ويربيرج:" الولايات المتحدة الأمريكية ضد وجود الجماعات الممولة من إيران في المنطقة، وأمريكا تدافع عن مصالحها ".