خطأ قاتل يدمر البطارية.. تحذير لجميع مستخدمي آيفون

كشف أحد المختصين في شركة أبل عن خطأ كبير يرتكبه المستخدمون أثناء شحن هواتف آيفون، حيث يؤدي هذا الخطأ إلى تلف البطارية وكذلك قصر عمرها بشكل كبير.

شدد على أن ترك هواتف آيفون في الشاحن طوال الليل وملء البطارية إلى 100٪ يعد أكبر خطأ يقوم به المستخدمون، حيث أن الشحن الزائد والمفرط يؤدي إلى تسريع المدة التي من الممكن أن تتلف فيها البطارية.

في الماضي، عندما كانت الهواتف تستغرق ساعات طويلة لشحنها، كان من المنطقي توصيلها قبل النوم والاستيقاظ ببطارية ممتلئة، ومع ذلك، تستغرق معظم الهواتف الذكية في الوقت الحاضر ما بين 30 دقيقة وساعتين لشحنها، لذا فإن تركها في الشحن لساعات بعد امتلاءها يعد أمرًا سيئًا لصحة البطارية.

وفقًا لتقرير من صحيفة “مترو” البريطانية فإن هناك عدد من الإجراءات التي يمكنها الحفاظ على بطارية الهاتف لفترة أطول:

ويعد الإجراء الأهم هو إيقاف تشغيل Bluetooth ليس فقط عندما لا تستخدمه وليس فقط من القائمة السريعة، ولكن إيقاف تشغيله في الإعدادات.

قم بإيقاف تشغيل التطبيقات التي تعمل على تحديث التطبيقات في الخلفية والتي لا تحتاج إليها.

يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل تحديث تطبيقات الخلفية الفردية من خلال الدخول على الإعدادات ثم عام ثم تحديث التطبيقات في الخلفية.

ويمكنك تشغيل البطارية على وضع الطاقة المنخفضة، والذي سيوقف تلقائيًا جميع تحديثات التطبيقات في الخلفية، من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية ثم وضع الطاقة المنخفضة.



قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع لجميع التطبيقات التي لا تحتاج إليها، أو قم بالتبديل إلى "أثناء استخدام التطبيق".

ويجب التبديل إلى ميزة Optimised Battery Charging أو "شحن البطارية المحسّن"، وهو المفتاح السحري الذي يحافظ على شحن البطارية بنسبة 80% حتى قبل أن تستخدمها مرة أخرى.