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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بخطف طالب الزيتون

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء محاكمة شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون.

كشفت تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسي فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وقرر المتهمون ارتكابهم الجريمة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

الزيتون محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين منطقة الزيتون مديرية أمن القاهرة

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