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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كتابة الشيك بطريقة صحيحة.. خطوات

أرشيفية
أرشيفية

يتساءل البعض عن طريقة كتابة الشيك بطريقة صحيحة لضمان الحقوق وعدم ضياعها بين الأطراف والخطوات هي :

 

-تسجيل التاريخ في الشيك :

يجب أن يتضمن الشيك البنكي التاريخ الخاص باليوم وذلك في السطر الخاص بالتاريخ في الزاوية العلوية اليمنى من الشيك من أجل ان يتم القبول له في البنك ويمكن الكتابة للتاريخ باللغة العربية أيضًا من أجل التسهيل على الفرد التسجيل والكتابة له

- تسجيل اسم المستلم :

تعد من أهم الخطوات المميزة والمتبعة من أجل كتابة الشيك البنكي الخاص بالفرد هي خطوة تسجيل اسم الفرد المستلم للشيك والمستحق الصرف له في المكان المخصص له وذلك من اجل الاستفادة الكاملة وصرف الشيك بالسهولة المطلوبة والمحددة

-كتابة المبلغ بالعملة المحلية في البلاد:

يجب أن يتم تسجيل المبلغ المراد الصرف له  بالعملة المحلية للبلاد ويكون الرقم الأول أقرب إلى الحافة اليسرى للمربع والذي يكون قدر الإمكان من أجل ملء المكان المدفوع بالكامل وذلك من أجل تقديم الشيك بنجاح والصرف له بالصورة الكاملة

- توضيح المبلغ بالدولار:

تسجيل العملة في الشيك يجب أن يكون بالدولار في المكان المحدد لها ويكون بالسنتات ويكون على خط المبلغ بالدولار ويتم كتابة باللغة العربية بالصورة المفصلة له بالكامل

- تسجيل الملاحظات الخاصة بصرف الشيك:

في حالة وجود الملاحظات الخاصة بالصرف على الموعد الخاص بصرف الشيك او العميل المقرر صرف الشيك له يتم تسجيل الملاحظات في المكان المحدد لها والظاهر على الشاشة بالصورة الكاملة

- التوقيع على الشيك:

تعتبر من اهم الخطوات المحددة من اجل كتابة الشيك هي التوقيع على الشيك وذلك من اجل تأكيد الصحة الخاصة بالشيك والصرف له بالصورة الكامل.

 

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