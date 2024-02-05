متحدث الوزراء: الإفراج عن احتياجات مصانع الأدوية الموجودة بالجمارك.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد على توفير الاحتياجات الأساسية لصناعة الأدوية وذلك خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.

وأضاف “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "رئيس الوزراء أكد على ضرورة سرعة الإفراج عن احتياجات مصانع الأدوية الموجودة بالجمارك"، مشيرا إلي أن هناك 5 شركات عالمية تعمل على توطين صناعة الأدوية، وتوفيرها للمواطنين.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، “الحكومة حريصة على توفير كافة السلع والمنتجات الأساسية، من خلال توفير المواد الخام للمصنعين”، موضحا أنه بداية من مارس المقبل سوف يتم مراقبة المنتجين ومدي التزامهم بوضع الأسعار على السلع، مؤكدا أنه سيتم توفير كافة السلع للمواطنين، بالإضافة إلى استئناف العمل على مبادرات أهلا رمضان في المحافظات

وعن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الإعلام السعودي، أشار محمد الحمصاني، إلى أن ما نشهده من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات، إنما يأتي انعكاساً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتينة التي تربط البلدين.