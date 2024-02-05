عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الوزراء: الإفراج عن احتياجات مصانع الأدوية الموجودة بالجمارك.. فيديو

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد على توفير الاحتياجات الأساسية لصناعة الأدوية وذلك خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.

txt

مجلس الوزراء يكشف حقيقة الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.. فيديو

txt

متحدث الوزراء: تراجع أسعار الحديد بعد تحركات الحكومة الأخيرة.. فيديو

وأضاف “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "رئيس الوزراء أكد على ضرورة سرعة الإفراج عن احتياجات مصانع الأدوية الموجودة بالجمارك"، مشيرا إلي أن هناك 5 شركات عالمية تعمل على توطين صناعة الأدوية، وتوفيرها للمواطنين.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، “الحكومة حريصة على توفير كافة السلع والمنتجات الأساسية، من خلال توفير المواد الخام للمصنعين”، موضحا أنه بداية من مارس المقبل سوف يتم مراقبة المنتجين ومدي التزامهم بوضع الأسعار على السلع، مؤكدا أنه سيتم توفير كافة السلع للمواطنين، بالإضافة إلى استئناف العمل على مبادرات أهلا رمضان في المحافظات

وعن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الإعلام السعودي، أشار محمد الحمصاني، إلى أن ما نشهده من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات، إنما يأتي انعكاساً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتينة التي تربط البلدين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

ترشيحاتنا

لحظة وصول عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدى لمؤتمر الزمالك لإعلان الصفقات

خطأ قاتل يدمر البطارية.. تحذير لجميع مستخدمي آيفون

جذبت الأنظار إليها.. من هي بشرى كربوبي الحكمة العربية في أمم أفريقيا؟

الخارجية الأمريكية: ندرس إرسال المساعدات إلى غزة بعيدا عن الأونروا

بعد إقالة باتشيكو.. فتح الله يقود تدريبات بيراميدز

ما معنى رفع الأعمال في شهر شعبان؟ دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملك بريطانيا يبدأ رحلة علاجه من مرض خطير.. ماذا سيفعل ولي العهد؟

أزمة صحية مفاجئة.. تطورات حالة علاء مرسي الصحية|وهذه مخاطر مرضه

سريعة وهتدفي.. طريقة عمل بطاطس بالجبنة

انتبه تورم القدمين مؤشر لأمراض خطيرة

فيديو

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ