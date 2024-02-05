البنتاجون يتهم الحوثيين بتهديد استقرار المنطقة

ذكر المتحدث باسم البنتاجون أن الأعمال غير القانونية التي يقدم عليها الحوثيون تزعزع استقرار المنطقة، وفق ماذكرت وسائل إعلام عدة.

أضاف متحدث البنتاجون بأنه جرى الاستهداف مع الحلفاء لـــ 36 موقعا للحوثيين شملت مخازن أسلحة ونظم دفاع جوي، مشيرًا إلى أن ضرباتهم تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون: "نعلم أن إيران تؤمن التمويل والمعدات والتدريب للجماعات التي تهاجم قواتنا".

كشف المتحدث باسم البنتاجون عن أنه من المرجح وقوع خسائر بشرية جراء ضربات أمريكا في العراق وسوريا لكن التقييم لا يزال مستمرا، وأن الرد على الهجوم على "قواتنا في شمال شرق الأردن لم يستكمل بعد".

وذكر أن "هجماتنا ركزت بشكل أساسي على وكلاء إيران ولا نستهدف قوات الأمن الرسمية في العراق والحكومة العراقية شريك نقدره ونعمل معه عن كثب في مكافحة الإرهاب ونحن تواصلنا بشكل متسق مع العراقيين ونبلغهم دوما بأننا نحتفظ بحق الرد على الهجمات ضد قواتنا".

وأكد على أنه إذا واصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر "فسنواصل ضرب مواقعهم لإضعاف قدراتهم ".