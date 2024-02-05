بعد عودة نجله إلى الزمالك.. فاروق جعفر: كنت زعلان ونفسيتي تعبانة

علق فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على إعلان نادي الزمالك تعاقده مع سيف فاروق جعفر قادما من بيراميدز مجددا.

وقال فاروق جعفر "كنت زعلان ونفسيتي تعبانة بسبب غيابه عن الزمالك، وظللت لفترة طويلة أوصله رسائل كثيرة أطالبه بعودته للنادي، وأبلغه أنه بيته الاول الذي كبر فيه والحمد لله رجع فيه، وأتمنى أن يبذل جهدا وانتماء أكبر، ويثبت أنه لاعب ممتاز ومؤثر وفرصته الآن أن يعبر عن نفسه وشخصيته الفنية بشكل جيد".

وأضاف فاروق جعفر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه "مش عارف المفاوضات وكان كل اللي يهمني أنه يفضل موجود في النادي حتى الاعتزال لأن سيف متربي فيه منذ عمر 10 سنوات في قطاع الناشئين وأتمنى مايزعلش حد منه وهو شخص محترم ومثقف".

يعتمد على شخصيته

وتابع نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الفترة القادمة يجب على سيف أن يعتمد على شخصيته، ولايعتمد على شخصية أي أحد مهما كان قربه منه.