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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024| كريم عبد العزيز ينشر صورا لشخصيته في مسلسل الحشاشين

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

نشر النجم كريم عبد العزيز، صورا، عن شخصيته في مسلسل الحشاشين، الذي يخوض به السباق الرمضاني 2024.

وكتب كريم عبد العزيز عبر حسابه على “فيس بوك”: “حسن الصباح .. رمضان 2024 .. على خير يا رب”.

مسلسل الحشاشين

بشعر طويل ولحية وعباءة ، ظهر النجم نيقولا معوض في أحدث صور لمسلسل الحشاشين، ويقوم نيقولا معوض خلال أحداث المسلسل بشخصية عمر الخيام، وتدور أحداثه في القرن الحادي عشر، ومن المقرر إطلاقه خلال موسم رمضان 2024.

ونشر النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

وظهر كريم فى البرومو داخل البحر، ويحاول النجاة من الغرق، ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.

شوّق المخرج بيتر ميمي عشاق الدراما للعمل الكبير مسلسل "الحشاشين" والمقرر أن ينافس في موسم رمضان 2024، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال بيتر: "متبقى 40 يوم تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ".

وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

المسلسل بطولة النجوم كريم عبد العزيز، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إنتاج سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.

كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين

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