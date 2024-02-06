تناول العجوة يعتبر من العادات التقليدية في العديد من الثقافات، وتتمتع بفوائد صحية عديدة، لذا إليك بعض الفوائد المحتملة لتناول العجوة، وفقا لما نشره موقع إكسبريس :

فوائد تناول العجوة

غنية بالمواد المغذية.. تحتوي العجوة على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الكربوهيدرات والألياف الغذائية والبروتينات والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها مصدراً مغذياً.

مصدر سريع للطاقة.. نظرًا لارتفاع محتواها من الكربوهيدرات، تعتبر العجوة مصدرًا سريعًا للطاقة. وهذا يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية الطاقة السريعة في حالات الجوع السريع أو النشاط البدني المكثف.

غنية بالألياف.. تحتوي العجوة على كمية جيدة من الألياف الغذائية، وهذا يساعد على تنظيم عملية الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك.

مصدر للمغذيات المعدنية.. تحتوي العجوة على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم، والتي تلعب دورًا هامًا في صحة العظام والأعصاب والقلب والدورة الدموية.

تحسين وظائف المخ.. بعض الدراسات تشير إلى أن تناول التمور يمكن أن يساهم في تحسين وظائف المخ والذاكرة، وذلك بفضل المواد المغذية والمضادات الأكسدة الموجودة فيها.