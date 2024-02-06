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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتفقد عددا من المنشآت الصحية بالمحافظة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة تتفقد المنشآت الصحية بالإسكندرية

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سير العمل بعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة، وذلك من خلال المرور المفاجئ على مكتب صحة مينا البصل، ومكتب صحة كرموز، ومركز طب أسرة العامود، ومركز طب أسرة أبيس ٨، ودار المحفوظات.

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وتابعت ندا تقديم جميع الخدمات الصحية للمترددين وتأكدت من توافر الألبان الصحية المدعمة للأطفال المستحقين وتطبيق سياسة حوكمة صرف الألبان وتوافر الأدوية الأساسية وكذلك التأكد من سير العمل ضمن منظومة ميكنة خدمات مكاتب الصحة.

وشددت وكيل وزارة الصحة على تواجد الأطقم الطبية و الالتزام بتقديم كافة الخدمات الصحية المتوفرة بالوحدات.

رافق وكيل الوزارة الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي و الدكتورة هبة أمين مدير ادارة المتابعة والرقابة الداخلية.

الاسكندرية اتحاد الغرف التجارية الخدمات الصحية الرقابة الداخلية الطب الوقائي المنشآت الصحية

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