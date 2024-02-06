عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الوزراء: وقف التعاقد على شراء سيارات الركوب للحكومة حتى 30 يونيو

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل القرارات الجديدة لـ الحكومة من أجل ترشيد الإنفاق الاستثماري.

أخبار مصر على مدار 24 ساعة| الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب.. انفراجة في أزمة السكر

مع اقتراب شهر رمضان.. مدبولي يتابع جهود توافر السلع والمنتجات بالأسواق

وقال محمد الحصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،  إن الدولة تنفذ خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري،  ومنها عدم التعاقد على أية تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي ".

 وأضاف محمد الحمصاني :" يتم العمل على خفض التمويل للخزانة العامة بالخطة الاستثمارية بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ".

وتابع محمد الحمصاني: "قرارات مجلس الوزراء تشمل عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب للحكومة حتى 30 يونيو 2024".

وأكمل محمد الحمصاني:" قرارات الحكومة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري وعدم البدء في مشروعات جديدة واستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء".

الحكومة مجلس الوزراء الأنفاق اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

لا تعامل معهم إطلاقًا .. كيروش يضع شرطًا مثيرًا لتدريب منتخب مصر

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: وقف التعاقد على شراء سيارات الركوب للحكومة حتى 30 يونيو

إدارة بايدن تعارض مشروع قانون مستقل لتقديم المساعدات إلى إسرائيل

رمضان 2024| كريم عبد العزيز ينشر صورا لشخصيته في مسلسل الحشاشين

ركعتا الفجر قبل الأذان أم بعده .. فضلهما وهل يجوز قضاؤهما بعد الضحى؟

مصر تستضيف مؤتمر مجلس المطارات الإقليمي الإفريقي 24 فبراير الجاري

بعد توجيهات الرئيس| كيف يحصل مزارعو القصب على الشتلات بأبسط الطرق؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل اللحمة .. طريقة عمل المسقعة بالسمك

عرضها مترين.. شاهد أغرب ناطحة سحاب في العالم

حسبة برمة| الهلال السعودي يسعى لخطف صلاح من الاتحاد.. وتوتنهام يزاحم ليفربول على الفوز بالبديل البرازيلي

حتى أبويا معرفش.. نجل هاني الناظر يكشف عن إصابته بهذا المرض

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ