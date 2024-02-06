مجلس الوزراء: وقف التعاقد على شراء سيارات الركوب للحكومة حتى 30 يونيو

كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل القرارات الجديدة لـ الحكومة من أجل ترشيد الإنفاق الاستثماري.

وقال محمد الحصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، إن الدولة تنفذ خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري، ومنها عدم التعاقد على أية تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي ".

وأضاف محمد الحمصاني :" يتم العمل على خفض التمويل للخزانة العامة بالخطة الاستثمارية بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ".

وتابع محمد الحمصاني: "قرارات مجلس الوزراء تشمل عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب للحكومة حتى 30 يونيو 2024".

وأكمل محمد الحمصاني:" قرارات الحكومة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري وعدم البدء في مشروعات جديدة واستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء".