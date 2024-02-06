عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني شاكر يكشف موعد حفلته المقبلة في بيروت

هاني شاكر
هاني شاكر

روج نقيب المهن الموسيقية السابق الفنان هاني شاكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وموقع الفيديوهات والصور إنستجرام عن حفلته القادمة والتي من المقرر أن تقام في مدينة بيروت بلبنان.

ونشر البوستر الترويجي وعلق عليه “ أمير الغناء العربي هاني شاكر يطل من جديد علي الجمهور اللبناني يوم 2 مارس ”


من جانب آخر كانت آخر حفلات الفنان هاني شاكر حفلة ليلة رأس السنة بمدينة بيروت بلبنان وذلك كانت من ضمن حفلات الاحتفال بأعياد الميلاد والعام الجديد، وحققت الحفل نجاحًا كبيرًا.


آخر أعمال هاني شاكر 
 

جدير بالذكر كانت آخر أعمال النجم هاني شاكر أغنية “ الهوية عربي ” والتي طرحها تتضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأحداث غزة وما يحدث في الوقت الحالي.


كلمات أغنية “ الهوية عربي” 
 

أنا في الهوية عربي وفصيلة الدم أقصى
 

رام الله يافا عكا والقدس خليل وغزة
 

وفي حيفا ليا ذكرى وفي نابلس ألف قصة
 

أنا وجعك فيا علم حسيت أوجاع بدالك
 

خسران اللي يعاديكي ونهايته بكرة هالك
 

الكل أكيد حزين في رقابنا ألف دين
 

وحقوق هنردهالك وحقوق هنردهالك
 

أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد
 

هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد
 

في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا
 

ونهاية الحداد ونهاية الحداد

وتعودي تأني شابه ووعد الحر دين
 

نزرع نحصد محبة وتعيشي في أعلى قبة
 

وباقيه يا فلسطين
 

أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك
 

والبلاد هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد
 

في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا
 

ونهاية الحداد أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد
 

هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد
 

في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا
 

ونهاية الحداد

هاني شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

بشأن الزنفلي.. أحمد حسن يكشف مفأجاة من ودية سموحة والأهلي

مفاوضات بين الأهلي والصفاقسي التونسي بشأن ضم علاء غرام للقلعة الحمراء.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يفاوض نجم منتخب جنوب أفريقيا.. ورد فعل مثير من اللاعب

موضوعات متعلقة

رمضان 2024| كريم عبد العزيز ينشر صورا لشخصيته في مسلسل الحشاشين

أخبار الفن| اعتزال نجمة شابة.. وأخرى شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب «رقص جريء»

رقص جريء.. فنانة شهيرة تتعرض لانتقادات شديدة من الجمهور

وفاة شقيقة الفنان صلاح قابيل وتشييع جنازتها غدا

بالتعاون مع هاني محروس .. خالد الفايد يطرح أحدث أغانيه

في ذكري وفاتها .. تعرف على وصية أم كلثوم لحارس المقبرة وقصة خلافها مع عبد الحليم

مصطفى كامل يصل مقر نقابة الموسيقيين بعد تراجعه عن الاستقالة

أحمد عبد الحميد يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني

ترشيحاتنا

بحجم الأرجنتين.. علماء يطلقون شمسية فوق الأرض لهذا السبب

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

أسلحة جديدة خلال 2024.. روسيا تستعد لغزو السوق العالمية

حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن.. دار الإفتاء ترد

الأكثر مبيعا من فئتها "ميتسوبيشي اكسابندر" في الصدارة .. وهذا سعرها الرسمي

الاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركل والصفع.. خناقة شوارع بين النواب داخل برلمان المالديف| ماذا حدث؟

الحل من السما.. اكتشاف كوكب جديد صالح للسكن| متى سننتقل إليه؟

بدل اللحمة .. طريقة عمل المسقعة بالسمك

رمضان 2024| كريم عبد العزيز ينشر صورا لشخصيته في مسلسل الحشاشين

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ