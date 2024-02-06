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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم حوثي على سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر

صدى البلد

 

كشف مصدر  مطلع أن الحوثيين استهدفوا سفينتين بريطانية وأمريكية في البحر الأحمر، وفق ماذكرت وسائل إعلام.

وبحسب ما ورد فقد أصاب الهجوم الحوثي إحدى السفينتين.


وذكرت وكالة رويترز أن هيئة بحرية بريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن.

وذكرت رويترز نقلا عن شركة "أمبري" للأمن البحري أنه قد تعرضت سفينة شحن بريطانية لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن

ولفتت شركة "أمبري" للأمن البحري أن السفينة البريطانية تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات كبيرة.

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