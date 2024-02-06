لو بتعاني من عدم انتظام ضربات القلب.. اعرف الأعراض والأسباب

عدم انتظام ضربات القلب، المعروف أيضًا بالخفقان غير المنتظم، هو حالة تتسم بتغيير في نمط ضربات القلب العادي. يمكن أن تكون هناك عدة أسباب لعدم انتظام ضربات القلب، وتشمل، بحسب ما نشره موقع إكسبريس:

أسباب عضوية

مشاكل في القلب نفسه، مثل تضيق الشرايين التاجية، والتهاب العضلة القلبية، وتشوهات القلب.

اضطرابات في الصمامات القلبية، مثل تضيق أو تسرب الصمامات.

اضطرابات في الأوعية الدموية، مثل توسع الشرايين أو تضيقها.

أمراض الغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط الغدة الدرقية) أو نشاط ضعيف للغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية).

اضطرابات في مستويات الكهارلة والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم في الدم.



أسباب غير عضوية

الإجهاد النفسي والعاطفي.

استهلاك كميات كبيرة من المنبهات مثل الكافيين والكحول.

تعاطي بعض الأدوية مثل الأدوية المنبهة والأدوية المضادة للاكتئاب.

التدخين.



الأعراض لعدم انتظام ضربات القلب

الخفقان (الشعور بضربات قلب سريعة وقوية).

الرجفان (ارتجاج أو تقلص غير منتظم للعضلة القلبية).

الدوار أو الإغماء.

الضيق في التنفس.

الألم أو الضغط في الصدر.

الإرهاق أو الضعف العام.