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أخبار البلد

اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث .. عمرو حسن: عادة أفريقية لها أضرار

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن

قال عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان و تنمية الأسرة استاذ امراض النساء و التوليد بجامعة القاهرة إنه تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث  والذي يوافق ٦ فبراير  أتذكر ما قاله الجراح العالمي الدكتور علي باشا إبراهيم ، عام 1928 خلال مؤتمر طبي عقد في القاهرة، حيث ركز علي نقاط أساسية هي :

- لم يتعلم ختان الإناث في دراسته الطبية
- ولا يعلمه لطلابه في كلية طب قصر العيني
- وينصح بعدم ممارسته لأنه يسبب ضرراً كبيراً للفتيات
- وأن كل ما يعرفه عن هذه العادة جاء من حالات الطوارئ التي استدعي لإسعافها.

الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور علي إبراهيم عطا (1880-1947) هو مؤسس نقابة أطباء مصر عام 1940، وكان أول نقيب لأطباء مصر وأول عميد مصري لكلية طب قصر العيني.

 

وشدد حسن أن عادة ختان الاناث لها العديد من الاضرار الطبية علي البنت والأسرة لما تسببه من اذي نفسي واضرار طبية وصحية متعلقة بصحة الإناث بما يؤثر علي علاقتها الزوجية مستقبلا. 

 

وقال مستشار وزير الصحة والسكان أن الختان عادة أفريقية قديمة ولا يوجد لها أي أساس علمي أو ديني بل تم تحريمها طبيا لكثرة الاضرار المتعلقة بها. 

 

الصحة جامعة القاهرة ختان الإناث

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اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث .. عمرو حسن: عادة أفريقية لها أضرار

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