ليس السرطان فقط.. ماذا تعرف عن مرض الملك تشارلز القاتل ؟

أعلن قصر باكنجهام أن الملك تشارلز الثالث قد تم تشخيصه بنوع من أنواع السرطان. تم اكتشاف ذلك أثناء علاجه الأخير لتضخم البروستاتا. وقد بدأ الملك بالعلاج ونصحه أطباؤه بتأجيل الواجبات العامة للوقت الحالي.

لم يكشف القصر عن نوع السرطان الذي يعاني منه الملك أو مكان تلقيه العلاج. وقد أعلن أنه بدأ "جدولًا من العلاجات العادية" يوم الاثنين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال القصر: "لا يتم مشاركة مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، إلا لتأكيد أن ليس لديه سرطان البروستاتا".

هل يرتبط بعلاجه لتضخم البروستاتا؟

تم علاج الملك، الذي يبلغ من العمر 75 عامًا، مؤخرًا لتضخم البروستاتا الحميد. قضى ثلاث ليال في مستشفى لندن الخاص الشهر الماضي بعد إجراء "عملية تصحيحية". بعد العلاج، قال القصر إن الملك سيؤجل التزاماته العامة للسماح بفترة تعافي خاصة.

تم التعرف على مشكلة منفصلة أثناء علاجه وتم تشخيصها بعد ذلك على أنها نوع من السرطان. سيتلقى الآن العلاج كمريض خارجي.

ما هو السرطان؟

يحدث السرطان عندما تنقسم خلايا في جزء معين من الجسم بطريقة غير مسيطر عليها. يمكن أن تنتشر هذه الخلايا إلى أنسجة أخرى في الجسم، بما في ذلك الأعضاء، ويعرف ذلك بالسرطان الثانوي.

كم عدد الأشخاص الذين يصابون بالسرطان؟

في المملكة المتحدة، يصاب واحد من كل شخصين بنوع ما من السرطان خلال حياته. هناك أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان - وأكثر الأنواع شيوعًا في المملكة المتحدة هي سرطان الثدي والرئة والبروستاتا والأمعاء، وفقًا لموقع الخدمة الوطنية للصحة البريطانية (NHS UK).

ما هي العلاجات الرئيسية للسرطان؟

هناك العديد من الطرق المختلفة لعلاج أو إدارة السرطان. يعتمد ذلك بشكل كبير على نوع السرطان ومكانه.

ويمكن إزالة بعض أنواع السرطان عن طريق الجراحة، بينما يمكن إعطاء العقاقير الكيميائية عبر الوريد أو تناولها على شكل أقراص لقتل الخلايا السرطانية. العلاج الإشعاعي هو خيار آخر يُقدم أحيانًا. يستخدم أشعة عالية الطاقة لمهاجمة السرطان.