حتى الحيوانات لم تسلم منهم.. قناص إسرائيلي يقـ.تل المواشي شرق خان يونس

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، لحظة قتل قناص في جيش الاحتلال الإسرائيلي أغناما ومواشي في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، استخدمت قوات الاحتلال الجوع سلاحا في حربها على قطاع غزة، وقطعت الكهرباء والماء وجرفت معظم الأراضي الزراعية.

كما قصفت قوات الاحتلال المتاجر والمخابز وقوافل المساعدات الإنسانية، وفرضت قيودا مشددة على دخول جميع الشاحنات التي تحمل مواد غذائية إلى أهالي القطاع.

وتستمر الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة خان يونس. في الوقت الذي نسف فيه جيش الاحتلال عددا من المنازل وسط خان يونس، كما يواصل القصف المدفعي لمناطق شرق المدينة.

وأظهرت البيانات في التقارير الأخيرة أن قوات الاحتلال جرفت ما يقارب 22% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة منذ بدء العدوان البري في 27 أكتوبر الماضي، وتتضمن هذه المساحة البساتين والدفيئات الزراعية والأراضي الزراعية شمال القطاع، كما دمرت إسرائيل ما يقارب 70% من أسطول الصيد في غزة.