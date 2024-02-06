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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التونسي معتز زدام في تشكيلة المصري الأساسية لمباراة طلائع الجيش بكأس الرابطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الكابتن  علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش  والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء  على ستاد الجيش ببرج العرب.

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وضمت التشكيلة الرئيسية للنادى المصري  كل من :  محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ،  أحمد أيمن منصور ، عمرو سعداوي لخط الدفاع ، عمرو موسى ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر  ، التونسي معتز زدام  ، سمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي .

فيما ضمت قائمة بدلاء المصري كل من عصام ثروت ، احمد عيد ، حسين السيد ، حسين فيصل، حسن علي ، أمادو با ،  صلاح  محسن ، غيلاس قناوي ، ليستويل أمانكونا.

المصري احمد ايمن منصور بطولة كأس الرابطة ستاد الجيش ستاد الجيش ببرج العرب مباراة طلائع الجيش حسين فيصل الدور نصف النهائي التشكيلة الرئيسية

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